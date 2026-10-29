Ausblick: Erste Group Bank legt Quartalsergebnis vor

Erste Group Bank wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,54 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,94 Prozent auf 4,49 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,69 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 17,98 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 23,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net