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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eris Lifesciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Eris Lifesciences stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,62 INR. Im Vorjahresquartal waren 8,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,88 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,65 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 45,33 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,32 Milliarden INR, gegenüber 31,29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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