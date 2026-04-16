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Vor Kennzahlen 16.04.2026 18:18:00

Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Was Experten von der Ericsson-Bilanz erwarten.

Ericsson
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Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 SEK gegenüber 1,24 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 50,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,24 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,53 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 231,41 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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Ericsson-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnis überrascht positiv

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Long 11’865.89 8.96 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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