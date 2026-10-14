Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Prognosen der Analysten
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Quartalsergebnis vor
Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Ericsson (Telefon LMEricsson) (B).
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) lädt am 15.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,34 SEK je Aktie gewesen.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 56,24 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,28 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,52 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,53 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,51 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Ericsson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.06.26
|Ericsson chief to step down after stabilising scandal-hit group (Financial Times)
|
16.04.26
|Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.