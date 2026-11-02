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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Era Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Era Group präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Era Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 443,3 Millionen USD aus.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Era Group Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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