Ausblick: Equitable präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Equitable stellt am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Equitable noch ein Verlust pro Aktie von -4,470 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Equitable in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 107,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,13 USD aus. Im Vorjahr waren -4,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 15,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net