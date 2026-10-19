Equifax Aktie 928524 / US2944291051
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Equifax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Equifax wird am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,20 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,54 Prozent erhöht. Damals waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,69 Milliarden USD – ein Plus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equifax 1,54 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,51 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,72 Milliarden USD, gegenüber 6,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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