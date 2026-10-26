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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: EQT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQT wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,368 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EQT noch 0,530 USD je Aktie eingenommen.
17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,77 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vergleich zu 3,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 9,12 Milliarden USD, gegenüber 8,35 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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