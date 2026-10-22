eQ Aktie 1106629 / FI0009009617
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: eQ veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
eQ wird am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,160 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte eQ ein EPS von 0,150 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,91 Prozent auf 17,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte eQ noch 14,9 Millionen EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,575 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,520 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,1 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 60,7 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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