|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Epiroc Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Epiroc Registered A lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,16 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,95 Prozent auf 17,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,36 SEK, während im vorherigen Jahr noch 7,12 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,08 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 62,00 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Epiroc AB Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Epiroc Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Epiroc Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Epiroc Registered A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Epiroc Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Epiroc Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Epiroc AB Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.