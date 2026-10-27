Ausblick: Epiroc Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Epiroc Registered A lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,16 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,95 Prozent auf 17,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,36 SEK, während im vorherigen Jahr noch 7,12 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,08 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 62,00 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch