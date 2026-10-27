Ausblick: Epiroc (A) (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Epiroc (A) (spons ADRs) wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,216 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Epiroc (A) (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,74 Milliarden USD im Vergleich zu 1,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,842 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 6,75 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch