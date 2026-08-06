EPAM Systems Aktie 13194213 / US29414B1044
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: EPAM Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EPAM Systems wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 3,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EPAM Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,03 USD, gegenüber 6,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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