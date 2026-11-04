Ausblick: Eos Energy Enterprises A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eos Energy Enterprises A wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,236 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,910 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 167,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 81,6 Millionen USD gegenüber 30,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,338 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 304,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 114,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net