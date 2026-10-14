Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Entra ASA Unitary 144A-Reg S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Entra ASA Unitary 144A-Reg S wird am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,23 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 780,5 Millionen NOK – das würde einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 844,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,53 NOK je Aktie, gegenüber 6,32 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 3,58 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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