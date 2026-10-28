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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Enterprise Products Partners LP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enterprise Products Partners LP wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
16 Analysten schätzen, dass Enterprise Products Partners LP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,98 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 24,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,99 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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