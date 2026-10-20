Ausblick: Enterprise Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enterprise Financial Services präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,38 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Financial Services 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,53 Prozent auf 193,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Financial Services noch 274,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD, gegenüber 5,31 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 768,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch