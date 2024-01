Ausblick: Enterprise Financial Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enterprise Financial Services wird am 22.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Financial Services 1,58 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 157,5 Millionen USD gegenüber 155,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 5,31 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 625,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 533,1 Millionen USD generiert wurden.

