Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Entero Healthcare Solutions äussert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,80 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Entero Healthcare Solutions noch 6,39 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,37 Milliarden INR – ein Plus von 30,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Entero Healthcare Solutions 14,04 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 37,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 26,44 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 81,44 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 65,91 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch