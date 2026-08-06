Ensign Energy Services Aktie 2124954 / CA2935701078
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ensign Energy Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ensign Energy Services wird am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,073 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 413,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 372,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,046 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,210 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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