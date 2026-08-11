Ausblick: Enovix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enovix wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,146 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

Enovix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,564 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 40,5 Millionen USD, gegenüber 31,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch