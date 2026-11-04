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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Enity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Enity wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass Enity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,26 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Enity in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 36,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 411,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 642,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,56 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,14 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden SEK, gegenüber 2,50 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Enity Holding AB (publ) Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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