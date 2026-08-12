Enhanced Grou a Aktie 156308715 / US29333R1077
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Enhanced Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Enhanced Group A gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 24,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 55,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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