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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: ENGIE Brasil Energia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ENGIE Brasil Energia lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ENGIE Brasil Energia die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,132 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ENGIE Brasil Energia noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ENGIE Brasil Energia in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 540,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 613,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,515 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,400 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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