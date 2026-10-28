|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
engcon Registered B präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,452 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 472,1 Millionen SEK gegenüber 415,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK, gegenüber 1,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu engcon AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: engcon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: engcon Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu engcon AB Registered Shs -B-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.