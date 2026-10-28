Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

engcon Registered B präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,452 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 472,1 Millionen SEK gegenüber 415,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK, gegenüber 1,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch