EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: EnerSys Cos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EnerSys Cos öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll EnerSys Cos nach den Prognosen von 6 Analysten 928,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 893,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,07 USD aus. Im Vorjahr waren 7,70 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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