Ausblick: EnerSys Cos gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EnerSys Cos wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 1,80 USD je Aktie eingenommen.

EnerSys Cos soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 968,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 951,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net