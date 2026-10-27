Ausblick: Enersis Chile vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Enersis Chile öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 77,46 CLP je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1.097,27 Milliarden CLP für Enersis Chile, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 446,33 CLP je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 4.326,16 Milliarden CLP fest. Im Vorjahr waren noch 4,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch