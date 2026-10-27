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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Enersis Chile vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Enersis Chile öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 77,46 CLP je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1.097,27 Milliarden CLP für Enersis Chile, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 446,33 CLP je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 4.326,16 Milliarden CLP fest. Im Vorjahr waren noch 4,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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