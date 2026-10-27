Ausblick: Enerpac Tool Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Enerpac Tool Group A wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,515 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent auf 172,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 639,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 616,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch