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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Transfer Equity LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Energy Transfer Equity LP Partnership Units veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,406 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Energy Transfer Equity LP Partnership Units 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 32,43 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 62,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Energy Transfer Equity LP Partnership Units 19,95 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 85,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Energy Transfer Equity LP Partnership Units
Analysen zu Energy Transfer Equity LP Partnership Units
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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