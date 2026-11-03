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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Recovery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Energy Recovery lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Energy Recovery die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 49,53 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Energy Recovery noch 32,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,188 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 72,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 135,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Energy Recovery Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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