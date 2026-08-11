Energous Aktie 147787212 / US29272C3016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Energous präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Energous wird am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Energous im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,400 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Energous in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 250,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -2,030 USD, gegenüber -6,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 15,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Energous Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Energous präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Energous legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Energous Corp Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.