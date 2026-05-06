Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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06.05.2026 10:37:00
Ausblick: Enel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enel legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.
Enel wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass Enel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,186 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,71 Milliarden EUR - ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enel 22,07 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,716 EUR, gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 81,25 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 76,72 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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