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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Enel Chile SA legt Quartalsergebnis vor
Enel Chile SA wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,55 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enel Chile SA ein EPS von 1,44 CLP je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.097,27 Milliarden CLP – ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enel Chile SA 1.098,32 Milliarden CLP erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,93 CLP aus, während im Vorjahreszeitraum 7,42 CLP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.326,16 Milliarden CLP in den Büchern stehen werden, gegenüber 4.288,01 Milliarden CLP im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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