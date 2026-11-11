Ausblick: Endur ASA Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Endur ASA Registered lädt am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,80 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 41,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Endur ASA Registered 1,27 NOK je Aktie vermeldete.

Endur ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,06 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,80 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,02 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,40 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net