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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Endeavour Silver gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Endeavour Silver lässt sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Endeavour Silver die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 187,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 189,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,668 USD im Vergleich zu -0,590 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 850,9 Millionen USD, gegenüber 643,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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