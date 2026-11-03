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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Encore Capital Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Encore Capital Group äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,17 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 466,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,52 USD je Aktie, gegenüber 10,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Encore Capital Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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