Ausblick: Emmvee Photovoltaic Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Emmvee Photovoltaic Power wird sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 5,70 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,44 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Emmvee Photovoltaic Power in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 16,79 Milliarden INR im Vergleich zu 11,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 21,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,17 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 80,68 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 50,50 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch