|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Emerson Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Emerson Electric wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,85 USD aus. Im letzten Jahr hatte Emerson Electric einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent auf 5,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,57 USD, gegenüber 4,04 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 18,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.