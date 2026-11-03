Ausblick: Emerson Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emerson Electric wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,85 USD aus. Im letzten Jahr hatte Emerson Electric einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent auf 5,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,57 USD, gegenüber 4,04 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 18,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net