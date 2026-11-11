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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: EMED Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EMED Mining gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,373 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 GBP erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 176,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 86,8 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 EUR, gegenüber 0,520 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 600,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.