Emcure Pharmaceuticals Aktie 136422285 / INE168P01015
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Emcure Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Emcure Pharmaceuticals wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 12,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Emcure Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 10,92 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Emcure Pharmaceuticals in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 21,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 60,84 INR, gegenüber 48,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 104,41 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,04 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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