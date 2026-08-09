Embraer Aktie 12124688 / US29082A1079
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Embraer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Embraer präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,621 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Embraer noch 0,500 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD – ein Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embraer 1,81 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,91 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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