Ausblick: Embraer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Embraer stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,801 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Embraer ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,99 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Embraer für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,20 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,61 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,50 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net