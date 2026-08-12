Embracer Group AB Registered b Aktie 141360779 / SE0023615885
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Embracer Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Embracer Group Registered B lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,320 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Embracer Group Registered B noch ein Verlust pro Aktie von -1,860 SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,20 Milliarden SEK – ein Minus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embracer Group Registered B 3,36 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,37 SEK im Vergleich zu -27,710 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 16,63 Milliarden SEK, gegenüber 15,91 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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