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Emami Aktie 11538197 / INE548C01032

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Emami präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Emami
436.35 INR 2.76%
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Emami wird am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,76 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Emami 3,72 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,66 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 18,48 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 38,88 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 38,09 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

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