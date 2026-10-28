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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eltel AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eltel AB wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,039 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 SEK je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 216,5 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,32 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,055 EUR, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 856,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,05 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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