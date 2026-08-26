Elliptic Laboratories AS Registered Shs Aktie 35192588 / NO0010722283
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Elliptic Laboratories AS Registered wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,070 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elliptic Laboratories AS Registered noch -0,080 NOK je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Elliptic Laboratories AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 18,0 Millionen NOK im Vergleich zu 24,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,190 NOK, gegenüber -1,330 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 102,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 101,3 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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