Ausblick: Elgi Equipments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elgi Equipments wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Elgi Equipments 3,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,09 Milliarden INR gegenüber 9,68 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,90 INR aus. Im Vorjahr waren 13,65 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 45,56 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 39,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net