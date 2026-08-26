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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Elekta A B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elekta A b
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Elekta A B wird am 27.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,466 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elekta A B 0,280 SEK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Elekta A B nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 3,63 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,90 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,360 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,32 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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