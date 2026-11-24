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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Elekta A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Elekta A B wird am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,873 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,600 SEK je Aktie erzielt worden waren.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,21 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,07 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,11 SEK aus. Im Vorjahr waren -1,360 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 17,49 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 16,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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