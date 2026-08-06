Ausblick: Electronics Mart India präsentiert Quartalsergebnisse

Electronics Mart India lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,00 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 257,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,560 INR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,99 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 37,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Electronics Mart India einen Umsatz von 17,39 Milliarden INR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,24 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,78 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 82,76 Milliarden INR, gegenüber 71,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch